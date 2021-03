Usa: studio, copertura vaccinale più bassa nelle zone più a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le contee degli Stati Uniti con livelli di copertura vaccinale più alti sono quelle che avevano un basso tasso di trasmissione del Covid-19 ma, viceversa, nelle contee dove il contagio è stato più violento le immunizzazioni sono attualmente in ritardo. Lo rileva uno studio della Kaiser Family Foundation, riportato dall’emittente statunitense “Cnn”. Nelle zone più a rischio, ad un tasso più elevato di trasmissione si accompagna anche un livello di mortalità più alto di un punto percentuale rispetto alla media nazionale. L'analisi rileva che il tasso medio di vaccinazione è inferiore nelle contee dove risiedono alcune popolazioni svantaggiate e ad alto rischio, colpite in modo sproporzionato dal Covid-19, inclusi alcuni gruppi razziali ed etnici. Nelle contee con un'ampia quota di residenti afroamericani, il tasso medio di vaccinazione è inferiore al 14 per cento, rispetto al 16,4 per cento delle contee in cui la presenza di cittadini di colore è trascurabile. Allo stesso modo, nelle contee con una significativa presenza ispanica, il tasso medio di vaccinazione è del 15 per cento, rispetto al 16 per cento delle contee con una bassa percentuale di residenti ispanici. Inoltre, nelle zone con alti livelli di povertà, il tasso medio di vaccinazione è di circa il 14 per cento, rispetto a quasi il 18 per cento rilevato nelle contee più ricche. Infine, l’analisi della Kaiser Family Foundation rileva che le contee che hanno votato per il presidente Joe Biden hanno una copertura maggiore di quelle che hanno votato per il suo sfidante, Donald Trump.(Nys)