Assegno unico: Senato approva legge delega, 250 euro a figlio dal mese di luglio (2)

- Il sostegno avrà un valore massimo di 250 euro. La cifra si compone di una parte fissa e di un’altra variabile, legata al reddito complessivo della famiglia. L’importo, quindi, sarà modulato in base all'Isee e diviso in parti uguali tra i genitori. Sono previsti, poi, una maggiorazione a partire dal secondo figlio e un aumento tra il 30 e il 50 per cento nel caso di figli disabili. Il beneficio è destinato a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti e la richiesta potrà essere fatta a partire dal settimo mese di gravidanza. Fino ai 18 anni del figlio, l’assegno andrà ai genitori. Poi, su richiesta, dopo la maggiore età potrà essere dato direttamente ai figli. Per finanziare questa misura sono stati già stanziati dal governo 20 miliardi che potrebbero anche aumentare, viste le difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria. (Rin)