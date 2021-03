© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Debora Serracchiani, da oggi capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. Farà sicuramente un ottimo lavoro per il gruppo e per il partito insieme al lavoro egregio che svolgerà Simona Flavia Malpezzi al Senato. Grazie a Graziano Delrio per il lavoro fatto insieme in questi anni". Lo dichiara in una nota Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico. (Com)