Ucraina: comandante forze armate denuncia presenza 28 battaglioni della Russia ai confini

- Al 30 marzo, ventotto gruppi tattici di battaglione delle forze armate della Federazione Russa sono di stanza lungo il confine con l'Ucraina. Lo ha affermato il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Ruslan Khomchak, in una sessione plenaria straordinaria della Verkhovna Rada, il parlamento di Kiev. "Ultimamente, le forze armate russe stanno ammassando truppe vicino al confine con l'Ucraina a nord, a est e a sud, precisamente nelle regioni di Bryansk e Voronezh e nella Repubblica autonoma di Crimea, convocando i soldati da diverse regioni della Federazione Russa con il pretesto di esercitazioni di controllo per il periodo invernale di addestramento, mantenendo l'allerta e la preparazione generale al combattimento per le prossime esercitazioni strategiche Zapad 2021", ha detto Khomchak, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". (Rum)