Germania: Covid, da domani vaccino AstraZeneca soltanto per over-60

- Da domani, 31 marzo, il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19 in Germania potrà essere somministrato esclusivamente ai soggetti di età pari o superiore ai 60 anni. È quanto deciso dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, con gli omologhi dei Laender, riunti in videoconferenza. L'impiego del preparato dell'azienda farmaceutica anglo-svedese per gli under-60 dovrebbe poter continuare a discrezione del medico e con un'analisi dei rischi individuali, "previa attenta spiegazione”. (Geb)