Pa: Brunetta incontra capo Polizia Giannini, riavviamo trattative per rinnovo contratto comparto

- Nel pomeriggio il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha incontrato a palazzo Vidoni il capo della Polizia, Lamberto Giannini. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Un incontro cordiale in cui è stato sottolineato il ruolo determinante e strategico delle Forze dell’ordine e lo straordinario sforzo messo in campo in questo difficile anno di pandemia. Il ministro Brunetta - prosegue la nota - ha inoltre ribadito l’impegno ad avviare a breve le trattative per il rinnovo del contratto del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco, corpi di Polizia, Forze armate, Carriera prefettizia, Carriera penitenziaria). (Com)