Georgia: esponente opposizione scettico su possibilità di accordo con la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle informazioni trapelate dall'incontro fra maggioranza e opposizione in Georgia, non sembra che ci sarà un buon accordo fra le parti. Lo ha detto all'emittente "Palitranews Tv" Gigi Tsereteli, esponente del partito Georgia europea. Tsereteli non ha escluso la necessità di un altro round di colloqui. "Potrebbe emergere il messaggio che le posizioni su questi temi sono più vicine e avremo bisogno di un altro round. Potrebbe andare così", ha detto Tsereteli. In data odierna Christian Danielsson, rappresentante del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato per diverse ore i leader di Sogno georgiano e i partiti di opposizione presso l'ufficio della delegazione dell'Ue a Tbilisi. (Rum)