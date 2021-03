Germania: la Corte dei conti critica la politica energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti federale (Brh) ha severamente criticato la politica in materia di energia del governo tedesco. Nella relazione sulla “Attuazione delle politica energetica”, il Brh afferma che la Germania ha i prezzi dell'energia elettrica a uso domestico più cari d'Europa. Inoltre, la transizione energetica è costosa e il rischio di blackout è sottovalutato. La magistratura contabile accusa, quindi, il ministero dell'Economia e dell'Energia, al cui vertice vi è Peter Altmaier, di governare la transizione energetica in maniera “inadeguata rispetto agli obiettivi di una fornitura sicura ed economica di elettricità, previsti dalla legge”. In considerazione dei prezzi dell'elettricità, il Brh raccomanda quindi una riforma fondamentale delle tariffe. Altrimenti, “si rischia di perdere la competitività della Germania e l'accettazione della transizione energetica”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per le grandi industrie il prezzo dell'energia è moderato. Tuttavia, sia le famiglie sia le piccole e medie imprese devono pagare costi talvolta superiori di oltre il 40 per cento rispetto alla media dell'Ue. Al riguardo, nella relazione del Brh si legge che la quota della spesa per l'energia delle famiglie sul totale del consumo netto è stata in media compresa tra l'8,8 e il 9,3 per cento tra il 2017 al 2019. In particolare, nel 2019, le famiglie con un reddito netto basso hanno speso l'11,2 per cento dei consumi netti per l'energia. Inoltre, il Brh rileva il rischio di interruzioni di corrente, reso più concreto dalla chiusura graduale delle centrali nucleari e a carbone, che dovrà essere completata in Germania rispettivamente entro il 2022 e il 2038. (segue) (Geb)