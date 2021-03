Usa: Blinken, su diritti umani il mondo non va nella direzione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo sui diritti umani non si va nella direzione giusta. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, presentando il rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo intitolato “2020 Country Reports on Human Rights Practices”. "Le linee di tendenza sui diritti umani continuano ad andare nella direzione sbagliata, ne vediamo prove in ogni regione del mondo", ha detto Blinken, per poi aggiungere che anche negli Stati Uniti c’è bisogno di lavorare in questo senso. "C'e' lavoro da fare a casa", ha detto il capo della diplomazia di Washington. "Ma è proprio questo che differenzia la nostra democrazia dalle dittature, la capacità di affrontare le nostre carenze alla luce del sole", ha aggiunto.(Nys)