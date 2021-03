Mercosur: Argentina invita Uruguay a formalizzare proposta su "flessibilizzazione" accordi con paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina di Alberto Fernandez ha invitato le autorità dell'Uruguay di Luis Lacalle Pou a mettere per scritto una proposta di flessibilizzazione del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). La proposta giunge dopo lo scontro verbale tra i due presidenti al vertice virtuale tenutosi venerdì 26 marzo a Buenos Aires per celebrare il trentennale della nascita del blocco regionale che include anche Brasile e Paraguay. "Quello di flessibilizzazione è un concetto troppo generico, se l'Uruguay vuole discutere di flessibilizzazione presenti una proposta scritta", ha dichiarato il sottosegretario per le Relazioni economiche dell'Argentina, Jorge Neme, in un'intervista rilasciata all'emittente uruguaiana "Radio mundo". "Che vuol dire flessibilizzazione? Come si applica nel quadro del Mercosur? In che modo l'Uruguay può stringere un accordo di libero scambio con gli Usa senza il Mercosur?", si è chiesto quindi il funzionario argentino, sottolineando quindi che l'amministrazione pubblica "è scritta, non è orale". (segue) (Abu)