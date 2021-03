Kosovo: ambasciatore Orlando incontra ministra Esteri Gervalla, ribadito "sostegno a percorso euro-atlantico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'ambasciatore italiano in Kosovo Nicola Orlando ha avuto un incontro "fruttuoso" con il nuovo primo ministro Albin Kurti, congratulandosi con lui per la formazione del governo a Pristina. Lo ha riferito lo stesso ambasciatore italiano tramite Twitter, spiegando che l'incontro è stato un'occasione di confronto sul suo "ambizioso piano di riforme", sulla risposta alla pandemia e sul dialogo guidato dall'Unione europea. "Abbiamo concordato sull'importanza di un ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale in tutti i settori", ha dichiarato Orlando. (Alt)