Usa-Romania: colloquio Blinken-Aurescu, focus su Nato e Mar Nero

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto oggi una conversazione con il ministro degli Esteri romeno Bogdan Aurescu. Lo riferisce la portavoce del dipartimento di Stato Ned Price. Blinken ha ringraziato la Romania per il ruolo di solido alleato nella Nato e per l'impegno nel rafforzare la sicurezza nella regione del Mar Nero. Blinken e Aurescu hanno discusso il lavoro insieme fra i due Paesi per promuovere la sicurezza energetica, lo stato di diritto e la ripresa dalla pandemia di Covid-19. (Nys)