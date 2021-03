Germania: Cdu, Laschet delinea programma per elezioni Bundestag 26 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale scopo, la Cdu propone tra l'altro una tassazione competitiva sulle società, in particolare per le piccole e medie imprese e le aziende di famiglia. Ai giovani che fondano un'impresa verrà garantito “un anno senza burocrazia”. Tuttavia, ha sottolineato Laschet, il cambiamento avrà successo soltanto se le persone “crederanno che possiamo farcela”. La fiducia nasce “quando l'onestà è al centro della politica”. Secondo il presidente della Cdu è questo il prerequisito “più importante per la modernizzazione”. A fronte della pandemia di coronavirus, ha proseguito Laschet, Germania e Ue dovrebbero tornare a essere “la farmacia del mondo”, ruolo attualmente svolto dalla Cina grazie ai notevoli investimenti che ha effettuato nel settore dei medicinali. (segue) (Geb)