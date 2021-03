Lavoro: Cubeddu (M5s), vicino a lavoratori Ipercoop Guidonia, priorità tutelare occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme al sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, sto seguendo da vicino la vicenda dei 64 lavoratori del supermercato Ipercoop all'interno del Centro commerciale Tiburtino, il cui futuro occupazionale è a rischio dopo la decisione del gruppo di cedere il punto vendita a Conad entro la fine di maggio". Lo afferma in una nota Sebastiano Cubeddu, deputato del Movimento 5 Stelle membro della commissione Lavoro. "All'incontro odierno con i sindacati - aggiunge - che ci hanno manifestato preoccupazione per ciò che sta accadendo, insieme al primo cittadino ho ribadito il mio massimo impegno nel cercare tutte le soluzioni possibili per evitare che questa scelta, finora comunicata solo a livello verbale ai rappresentanti dei lavoratori, porti a conseguenze negative per tante famiglie e per l'intero territorio. Nel difficile momento che il Paese sta attraversando, la tutela e la salvaguardia dei posti di lavoro sono una priorità. Non sono ammissibili passi indietro".(Com)