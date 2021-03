Assegno unico: Lepri (Pd), riforma epocale ora è legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente anche l’Italia avrà una misura semplice, equa, continua, robusta e per tutti a sostegno dei figli. Una riforma epocale, che permetterà di far ripartire la natalità, sostenere le famiglie, contrastare le disuguaglianze e la povertà minorile, tutelare i servizi di welfare e la previdenza, stimolare i consumi". Così il deputato del Partito democratico e relatore alla Camera ed estensore della proposta di legge sull'assegno unico familiare, Stefano Lepri, secondo cui si tratta di una "riforma votata da tutto il Parlamento, quindi di tutto il popolo italiano. Sono orgoglioso perché mi sono molto battuto per questa legge, insieme ai tanti amici e colleghi con cui oggi festeggiamo”.(Com)