Assegno unico: Romano (M5s), riforma epocale che mette famiglie al centro azione politica

- "L'assegno unico familiare è una riforma epocale, che segna l'avvio di un percorso che vede finalmente le famiglie con figli al centro dell'azione politica e di ogni misura economica, compresa la tanto auspicata riforma fiscale". Lo ha detto, in Aula al Senato il senatore del Movimento 5 stelle, Iunio Valerio Romano, durante la dichiarazione di voto del sul ddl delega sull'assegno unico e universale. "Si tratta di uno strumento – ha osservato il capogruppo del M5s in commissione Lavoro - atteso da tempo e pensato per supportare economicamente le famiglie con figli fino a 21 anni, che punta ad arginare, almeno in parte, gli effetti nefasti della crisi demografica che ha investito l'Italia più di altri Paesi europei". "L'indifferenza diffusa su natalità e giovani registrata nel passato – ha aggiunto - non ha portato solo un'allarmante decrescita demografica, ma ha inciso negativamente sulla ricchezza del nostro Paese con un conseguente calo del Pil potenziale ed in questo senso la misura, che ci apprestiamo ad approvare oggi, per le famiglie con i figli, acquista una valenza strutturale ancora più forte, perché rappresenta un volano significativo per la ripresa economica del nostro Paese, affinché disuguaglianze e bassi salari non ricadano sulla testa delle nuove generazioni". "Qualsiasi progetto di ripresa e ripartenza – ha sottolineato - deve passare dalle nuove generazioni, che rappresentano il capitale umano del futuro. In tempi di Next Generation, l'assegno unico familiare è un'opportunità per le coppie che sognano di avere figli oltre ad essere una misura di grande civiltà", ha concluso Romano, dichiarando il voto favorevole del M5s. (Com)