Venezuela-Russia: vicperemier Borisov a Caracas, create cinque commissioni tecniche

- Si è chiusa con la creazione di cinque commissioni tecniche l'incontro tra il vicepremier russo Juri Borisov e il vicepresidente economico del Venezuela Tareck El Aissami tenuto oggi a Caracas. La riunione tra i presidenti della commissione intergovernativa di alto livello russo-venezuelana ha consentito alle parti di rafforzare la cooperazione in campo militare, energetico, dei trasporti e di altri settori. Per Borisov si è trattato della prima visita nel Paese sudamericano dopo circa 18 mesi. Mosca e Caracas, si legge nei resoconti ufficiali, vantano 50 anni di cooperazione ininterrotta, ulteriormente rafforzata dalle presidenze di Hugo Chavez prima e di Nicolas Maduro poi. Alla vigilia dell'incontro Rodriguez, che è anche a capo della commissione presidenziale per la lotta al nuovo coronavirus, aveva annunciato l'arrivo nel paese del vaccino EpiVacCorona. (Vec)