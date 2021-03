Alitalia: Silvestroni (Fd'I), finalmente stipendi sbloccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stipendi dei dipendenti Alitalia di marzo sono stati sbloccati. Dopo sollecitazioni, pressioni, manifestazione e ripetuti incontri, anche il governo ha parlato finalmente con le parti sociali, assicurando che il mandato di cassa all'amministrazione straordinaria Alitalia è stato fatto e che nei prossimi giorni saranno pagati gli stipendi ai lavoratori". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione trasporti a Montecitorio, Marco Silvestroni, secondo cui si tratta di "una buona notizia, sperando che non sia un pesce di aprile, adesso 11 mila famiglie possono prendere fiato ma servono certezze e stabilità non toppe". (Com)