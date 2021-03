Assegno unico: Senato approva legge delega, 250 euro a figlio dal mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo luglio le famiglie con figli a carico, fino al compimento del ventunesimo anno, riceveranno l'assegno unico e universale. Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega con 227 voti favorevoli, nessun contrario e quattro astenuti. La ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, intervenendo in Aula, ha parlato di un “passo storico”. “Oggi è un giorno buono per l'Italia – ha spiegato – perché non solo segniamo l'arrivo di un provvedimento importante, ma perché inizia un tempo nuovo, che è il tempo del futuro, il tempo della ripartenza del nostro Paese. E' il primo passo di una riforma storica integrata delle politiche familiari, un cambio di paradigma per le politiche della famiglia e il sostegno alla natalità”. La riforma, che aveva avuto il primo via libera della Camera lo scorso mese di luglio, prenderà corpo quando il governo emanerà i decreti legislativi, ma Bonetti ha garantito che la misura entrerà in vigore dal primo luglio. (segue) (Rin)