Assegno unico: Floris (FI), auspichiamo legge sia implementata con decreti delegati

- "Auspichiamo che questa legge riesca, attraverso i decreti delegati che il governo dovrà approvare, a raggiungere gli obiettivi prefissati: la lotta alla denatalità favorendo la genitorialità e l'occupazione femminile. E sarà necessario trovare ingenti nuove risorse. Abbiamo fiducia nell'azione del ministro e del governo e solo per questo voteremo a favore". Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Emilio Floris, durante le dichiarazioni di voto sulla legge delega che introduce l'assegno unico universale. "Sarebbe stato infatti meglio sospendere l'approvazione di questa legge - ha osservato Floris - perché essa al momento non potrà assicurare a tutte le famiglie l'erogazione dell'assegno di 250 euro a figlio che non copriranno le detrazioni previste dall'assegno unico universale , e ci saranno oltre un milione di famiglie che riceveranno un rimborso inferiore rispetto al passato. Secondo uno studio attendibile si tratta di circa il 18 per cento delle famiglie italiane che subiranno questa sperequazione davvero grave. Le penalizzazioni riguarderanno, in particolare, le famiglie del ceto medio, quelle per intenderci che guadagnano 2200/2300 euro netti al mese". "Ma anche le donne che svolgono solo il lavoro di mamma saranno colpite perché vedranno ridursi la detrazione per il coniuge a carico. La vera speranza per il futuro, che questa legge non persegue, è la realizzazione del Family act ma serviranno svariati miliardi di risorse in più rispetto a quelle previste da questa legge. Auspico infine - ha concluso - che in sede di decreti delegati il governo affronti il tema dell'Isee, i cui parametri vanno modificati per essere più equi e affidabili". (Com)