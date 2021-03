Roma: Fd'I, chiesto Consiglio straordinario su Centri carni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia', in una nota congiunta dichiarano: "Oggi abbiamo presentato una richiesta di consiglio straordinario sul tema del centro carni. Durante la discussione di questi giorni abbiamo evidenziato le anomalie intorno alla valutazione del cespite patrimoniale da parte di Ama con notevoli oneri a carico dei cittadini per le perizie e con le indiscrezioni che hanno parlato di interesse da parte della multinazionale Amazon verso l'area, che unito alla generica indicazione di destinazione ad hub logistico determina la preoccupazione di trovarsi di fronte ad una vera svendita". (segue) (Com)