Assegno unico: M5s, portata a termine battaglia per sostegno famiglia

- "L'Assegno unico, fortemente voluto dal Movimento 5 stelle, è finalmente legge. Con il via libero definitivo al Senato portiamo a termine una battaglia a sostegno delle famiglie per garantire in un'unica misura, un beneficio economico fino a 250 euro per ogni figlio a carico da 0 a 21 anni, a partire dal settimo mese di gravidanza, con una maggiorazione per i figli successivi al secondo e nel caso di disabilità". Lo dichiarano le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle della commissione Affari sociali e sanità alla Camera. "Con l'assegno unico - aggiungono - vi sarà un graduale superamento dei bonus attuali in un unico beneficio economico a sostegno delle famiglie con figli a carico. Atteso da decenni, non era mai stato realizzato prima e ora, a partire dal primo luglio, andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti, autonomi e partite Iva, finora escluse dalla gran parte dei sostegni". "Da tempo - ricordano - lavoriamo per garantire un adeguato supporto, per sostenere la genitorialità, attraverso delle politiche in grado di ridisegnare il nostro Welfare con una visione futura. Un lavoro che abbiamo messo al centro anche nel 'Piano nazionale di ripresa e resilienza' e nel Family act, a cui stiamo già lavorando in commissione Affari sociali e sanità alla Camera. Vogliamo mettere in campo misure che permettano di incentivare il lavoro femminile, forme di sostegno per le giovani coppie, la creazione di condizioni che possano garantire lavoro e diritto alla famiglia" concludono. (Com)