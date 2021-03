Germania: la Corte dei conti critica la politica energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denuclearizzazione e decarbonizzazione potrebbero, infatti, provocare un divario di fornitura di elettricità pari a circa cinque gigawatt di potenza. “Per inciso, le ipotesi del ministero dell'Economia e dell'Energia sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico sono in parte troppo ottimistiche e in parte non plausibili”, evidenzia il Brh. Secondo la magistratura contabile, mancano poi indagini su uno scenario peggiore da parte del dicastero. Tale ipotesi dovrebbe basarsi su un'espansione delle fonti di energia rinnovabili inferiore alle previsioni, sul completamento della decarbonizzazione già nel 2035 previsto e su un incremento demografico superiore alle stime. Per il Brh, il ministero guidato da Altmaier non ha preso in sufficiente considerazione i ritardi nell'espansione della rete elettrica. Secondo i giudici, “è improbabile che le strozzature” nell'infrastruttura vengano eliminate “prima del 2025”. Manca poi una strategia di sicurezza del sistema e stabilità della rete, mentre si rilevano carenze nella digitalizzazione e sicurezza informatica della fornitura di energia elettrica. Infine, sostiene il Brh, il ministero dell'Economia e dell'Energia non considera “la crescente domanda di elettricità per la produzione di idrogeno”. (Geb)