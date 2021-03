Serbia: Varhelyi, Paese si concentri su riforme in vista adesione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo impegnarci intensamente con le autorità in questi tre obiettivi interconnessi: portare avanti le riforme, anticipare i negoziati di adesione e concludere con successo il dialogo con Pristina", ha continuato. "Abbiamo già visto l'impegno in una serie di aree cruciali come l'avvio della seconda fase del dialogo interpartitico, l'avvio della riforma costituzionale presentando al Parlamento l'iniziativa di modificare la costituzione nell'area della magistratura e il governo adozione del piano d'azione per la nuova strategia per i media", ha proseguito. "Ovviamente resta ancora molto da fare" e "la Serbia non dovrebbe perdere di vista il suo obiettivo di adesione all'Ue", quindi "dovrebbe continuare a concentrarsi sulle riforme fondamentali, con il costante sostegno dell'Ue", ha concluso il commissario ungherese. (Beb)