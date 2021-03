Balcani: Parlamento Ue approva relazioni su Albania, Kosovo, Serbia e Nord Macedonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dei cinque Stati membri dell'Ue che non hanno ancora riconosciuto il Kosovo, i deputati ribadiscono il loro invito a farlo, sottolineando che l'indipendenza del Kosovo è irreversibile. Il riconoscimento da parte di questi restanti Stati membri dell'Ue, sostengono i deputati, sarebbe vantaggioso per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, rafforzerebbe e consoliderebbe la stabilità della regione e faciliterebbe l'integrazione nell'UE di entrambi gli Stati. I deputati chiedono inoltre al Consiglio di procedere con urgenza all'adozione di un regime senza visti per i cittadini del Kosovo. La relazione è stata adottata con 471 voti favorevoli, 109 contrari e 104 astensioni. (segue) (Seb)