Serbia: presidente Vucic, continuerò a delegittimare "l'indipendenza del Kosovo" (3)

- E' "inammissibile" l'invito a riconoscere il Kosovo, secondo quanto ha dichiarato il 24 febbraio il capo della diplomazia della Serbia, Nikola Selakovic, quando la bozza di relazione è stata presentata al Parlamento Ue dalla relatrice Viola von Cramon. "La bozza di relazione del Parlamento europeo, adottata dinanzi alla sua Commissione per la politica estera, in modo inammissibile e inopportuno invita gli Stati dell'Ue che non hanno riconosciuto l'indipendenza dichiarata unilateralmente dalla nostra provincia meridionale a cambiare opinione", si leggeva in una nota del ministero serbo. (segue) (Seb)