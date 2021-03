Serbia: presidente Vucic, continuerò a delegittimare "l'indipendenza del Kosovo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, prosegue Selakovic, ha cercato per anni di mantenere almeno formalmente una posizione di neutralità sullo status, "nonostante la maggior parte dei suoi Stati membri riconosca l'autoproclamato Kosovo". L'appello della relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo Viola von Cramon rivolto a un gruppo di cinque Paesi affinché riconoscano il Kosovo, ha aggiunto Selakovic, "è una palese deviazione" delle pratiche politiche di Bruxelles. Il ministro ricorda poi che il dialogo tra Belgrado e Pristina con la mediazione dell'Ue "si svolge nel rispetto del principio della neutralità dello status", e che questa è una precondizione per raggiungere soluzioni durature e sostenibili. (segue) (Seb)