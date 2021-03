Serbia: presidente Vucic, continuerò a delegittimare "l'indipendenza del Kosovo" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che, per usare un eufemismo, sia non diplomatico e per niente utile per il processo negoziale tra Belgrado e Pristina che la commissione Esteri del Parlamento europeo abbia consentito all'iniziativa di lobbying personale della signora Viola von Cramon di trasformarsi in qualcosa che dovrebbe essere un documento ufficiale dell'istituzione europea", ha dichiarato ancora il ministro serbo. Selakovic conclude auspicando che "le istituzioni dell'Ue, rimanendo nella posizione di neutralità dello status, diano una possibilità al dialogo tra Belgrado e Pristina e che non siano parte del problema ma parte della soluzione quando si tratta di stabilizzare la situazione nei Balcani occidentali". (Seb)