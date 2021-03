Speciale difesa: Kosovo, Mitrovica sud, ok a piano per dare alle Ksf area nella collina di Cerrnusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Mitrovica sud, Agim Bahtiri, ha chiesto all'Assemblea comunale di approvare una proposta per concedere alle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) il diritto di utilizzare un'area nei pressi della collina di Cerrnusha per la costruzione di alcuni alloggi militari. Bahtiri ha spiegato che la decisione di dare alle Ksf i 191 ettari nella collina di Cerrnusha "è il culmine" di un progetto al quale il ministero della Difesa di Pristina ha lavorato per tre anni insieme ai partner internazionali. L'Assemblea comunale di Mitrovica sud ha approvato all'unanimità la proposta del sindaco. Come evidenzia il quotidiano "Telegrafi", la collina di Cerrnusha si trova a circa mille metri di altitudine e da là si vedono i comuni di Vushtrri, Mitrovica sud e nord, Zvecan e Zubin Potok. (Alt)