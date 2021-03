Kosovo: ambasciatore Orlando incontra ministra Esteri Gervalla, ribadito "sostegno a percorso euro-atlantico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha incontrato oggi la neo ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla. "Durante l'incontro produttivo di oggi mi sono congratulato con la ministra Donika Gervalla per la sua nomina. Abbiamo esaminato la cooperazione bilaterale e discusso delle opportunità per ampliarla", scrive Orlando su Twitter. "Ho confermato il sostegno dell'Italia al percorso euro-atlantico del Kosovo e l'impegno a lavorare a stretto contatto", aggiunge. (segue) (Alt)