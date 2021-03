Kosovo: leader Ldk Abdixhiku, partito parteciperà a elezione capo dello Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il leader della Lega democratica del Kosovo Lumir Abdixhiku e la candidata alla presidenza della repubblica Vjosa Osmani si sono incontrati nuovamente sabato scorso. Secondo la stampa di Pristina, la riunione si è svolta in uno "spirito positivo" in attesa che l'Ldk prenda la decisione finale sulla questione del presidente. Fonti dell'Ldk hanno confermato che esiste una prospettiva su un quorum valido per l'elezione di Vjosa Osmani in seno al Parlamento, ha rivelato il portale di informazione "Insajderi". Abdixhiku e Osmani si sono già incontrati lo scorso 24 marzo per definire la posizione dell'Ldk riguardo il sostegno alla candidatura di Osmani a capo dello Stato. Nei giorni scorsi Abdixhiku ha incontrato il leader del Movimento Vetevendosje, il neo premier Albin Kurti. Il partito dell'opposizione di centro destra è stato diviso al suo interno sulla linea da seguire riguardo la candidatura di Osmani, che necessita il sostegno dei due terzi del Parlamento. (segue) (Alt)