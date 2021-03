Paraguay: Banca mondiale aumenta stime crescita, nel 2021 al 3,5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la ripresa delle economie quest'anno, alcuni settori e aziende guadagneranno e altri perderanno", ha affermato Martin Rama, capo economista della Banca mondiale per l'America Latina e la regione dei Caraibi. "La pandemia ha innescato un processo di distruzione creativa che può portare a una crescita più rapida ma può anche amplificare la disuguaglianza all'interno e tra i paesi della regione". Per la Banca mondiale la trasformazione più grande potrebbe derivare da una digitalizzazione accelerata, che potrebbe portare a un maggiore dinamismo nell'intermediazione finanziaria, nel commercio internazionale e nei mercati del lavoro. Le prospettive per quest'anno, tuttavia restano incerte. La campagna vaccinale è stata lenta nella maggior parte della regione e l'immunità di gregge potrebbe non essere raggiunta prima della fine del 2021. Inoltre, nuove ondate di contagi potrebbero verificarsi con l'emergere di nuove varianti del virus. (segue) (Nys)