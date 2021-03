Sanità: Lollobrigida (Fd'I), congratulazioni ad Anelli confermato alla guida di Fnomceo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Filippo Anelli, confermato alla guida della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. In una fase complicatissima come quella che stiamo vivendo, a causa della pandemia, è fondamentale avere una guida autorevole al vertice della Fnomceo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "La sua rielezione all'unanimità è sinonimo dell'ottimo lavoro svolto nel precedente mandato - prosegue il parlamentare in una nota -. Sono certo che Anelli, per i prossimi quattro anni, sarà perno di quella indispensabile collaborazione tra politica, cittadini e mondo della sanità per tutelare la salute degli italiani. A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio - conclude Lollobrigida - desidero fare a lui i migliori auguri di buon lavoro ed estenderli a tutto il nuovo comitato centrale". (Com)