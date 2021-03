Austria: terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro a 50 chilometri da Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata oggi in Austria, coinvolgendo anche Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. L'epicentro è stato nei pressi di Neukirchen, 50 chilometri a sud della capitale Vienna, come affermato dall’Istituto centrale per la meteorologia e la geodinamica austriaco (Zamg). Le scosse sono state avvertite anche in altre regioni dell'Austria. Nell’area dell'epicentro lo Zamg considera “possibili” lievi danni agli edifici, mentre non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo a Vienna. (Geb)