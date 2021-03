Difesa: Mulè, nel progetto Eurofighter "c'è molta Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel progetto Eurofighter "c'è molta Italia". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, parlando al "Tg2" in diretta dalla base aerea di Siauliai in Lituania. "Eurofighter è un consorzio di cui fanno parte Germania, Spagna, Inghilterra e Italia. E sono 200 le aziende italiane che ci lavorano, 20 mila lavoratori e professionisti. C'è molta Italia in questo progetto: a settembre taglieremo un importante traguardo consegnando il primo di 28 Eurofighter al Kuwait. Per l'Italia non sarà un punto di arrivo, ma l'ennesimo passo avanti in quella Difesa comune europea che in Eurofighter trova una delle sue migliori ed efficaci espressioni", ha detto Mulè.(Res)