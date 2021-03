© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Debora Serracchiani per la sua elezione a presidente delle nostre deputate e dei nostri deputati. Un grazie a Marianna Madia per aver deciso di dare il suo contributo. Ora con Enrico Letta mettiamoci insieme al lavoro per sostenere il governo e rendere più forte il Pd". Lo scrive su Twitter la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi. (Rin)