Germania: Commissione vaccini, preparato anti-Covid AstraZeneca solo per over-60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko) raccomanda l'utilizzo del preparato di AstraZeneca contro il Covid-19 esclusivamente per donne e uomini di età pari o superiore ai 60 anni. È quanto comunica l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. La Stiko ha basato il proprio parere sui “dati attualmente disponibili in merito alla comparsa di effetti collaterali tromboembolici rari, ma molto gravi,” nei soggetti più giovani a cui è stato somministrato il vaccino di AstraZeneca. Nello specifico, si tratta di 31 casi di trombosi venosa cerebrale, che hanno colpito soprattutto donne di età inferiore ai 55 anni. Ora, la Stiko prevede di pubblicare un'ulteriore raccomandazione sull'impiego del preparato dell'azienda farmaceutica anglo-svedese entro la fine di aprile. (segue) (Geb)