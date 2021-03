Germania: Commissione vaccini, preparato anti-Covid AstraZeneca solo per over-60 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino ad allora, verranno condotti studi sulla possibilità di utilizzare il vaccino di BioNTech e Pfizer come seconda dose per i soggetti a cui è stato già inoculato il preparato di AstraZeneca. Nella giornata di oggi, l'uso di questo vaccino era stato sospeso per i minori di 60 anni dai Laender del Nordreno-Vestfalia, di Berlino e del Brandeburgo, nonché dalla città di Monaco di Baviera. Secondo i dati dell'Rki, finora in Germania in Germania sono state somministrate 2,7 milioni di prime dosi del vaccino di AstraZeneca. I richiami ammontano a 767. In serata, la cancelliera Angela Merkel, il ministro della Salute Jens Spahn e i primi ministri dei Laender terranno una videoconferenza sull'ulteriore utilizzo del preparato dell'azienda farmaceutica anglo-svedese in Germania. (Geb)