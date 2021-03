Giustizia: Pd, bene rafforzamento presunzione innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito dell'esame alla Camera della Legge di delegazione europea, un grande spirito unitario ha caratterizzato il confronto e in particolare l'approvazione degli emendamenti relativi al recepimento della direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari, tra cui quello presentato a nostra prima firma". Lo scrivono in una nota congiunta Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia, e Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee. "Grazie anche alla disponibilità della ministra Cartabia - proseguono gli esponenti democratici - siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato, unendo tutte le forze politiche su un tema delicato e sensibile. Con il recepimento della direttiva si mette infatti in condizione il nostro Paese di fare un passo avanti deciso verso l'affermazione di princìpi europei di civiltà e garanzia giuridica, di cui la presunzione di innocenza costituisce un cardine imprescindibile". (Com)