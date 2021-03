Libia: sussidi e iniziativa per Ramadan al centro di ultimo incontro Dabaiba con economisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo incontro tenuto dal primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, con diversi economisti, verteva su due questioni principali: l’iniziativa “Ramadan gift”, lanciata dal premier, e la revoca dei sussidi per il carburante, per studiare la quale è stata di recente creata una commissione ministeriale. Lo ha rivelato ad “Agenzia Nova” Mohamed Alsafi, esperto libico della Georgetown University. Riguardo all’iniziativa “Ramadan gift”, il ricercatore ha sottolineato che durante l’incontro è stata raggiunta la conclusione di fornire 500 dinari (94 euro) in contanti a ciascuna famiglia, per un valore totale di 100 milioni di dinari libici (circa 18 milioni di euro) diretti a 200 mila famiglie. I partecipanti, ha proseguito il ricercatore, non hanno affrontato in dettaglio la questione della rimozione dei sussidi sul carburante, ma sono state ascoltate le diverse opinioni relativamente alle tempistiche per l’attuazione, alle misure preventive per la rimozione e alla possibilità che questa avvenga gradualmente o totalmente. Per il mese islamico di Ramadan Dabaiba ha lanciato l'iniziativa “Ramadan gift”, che prevede aiuti del valore di 100 milioni di dinari libici (18 milioni di euro circa), rivolta a 200 mila famiglie libiche, comprese famiglie indigenti, famiglie di sfollati, vedove e divorziati e persone con bisogni speciali. Il governo ha indicato che l'identificazione dei destinatari dell'iniziativa è stata affidata al ministero degli Affari sociali. (Lit)