Rifiuti: presidente provincia Frosinone a Regione, territorio non può pagare ancora inefficienza Roma

- La provincia di Frosinone "non può pagare ancora per l'inefficienza di Roma sulla questione dei rifiuti: ogni territorio deve dotarsi dei propri impianti. Se non avessimo ricevuto rifiuti esterni, avremmo avuto un ciclo virtuoso di smaltimento fino al 2026, come definito dalle delibere di Giunta regionale sul piano rifiuti e i relativi fabbisogni". È quanto sottolineato con forza dal presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, questo pomeriggio nel corso della riunione con la Regione Lazio sulla situazione dei rifiuti in Ciociaria, alla luce delle gravi criticità che sono emerse in questi giorni. (segue) (Com)