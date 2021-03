Rifiuti: presidente provincia Frosinone a Regione, territorio non può pagare ancora inefficienza Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha continuato il presidente Pompeo: "Il nostro territorio ha già pagato un pesante tributo sotto il profilo ambientale, come riconosciuto oggi anche dall'assessore regionale Valeriani: ora, l'ipotesi di conferire i nostri rifiuti fuori Regione comporterebbe un altro insostenibile aggravio, questo di natura economica, per i Comuni del nostro territorio. Gli extra costi derivanti dai trasporti per lo smaltimento di rifiuti fuori dal Lazio non possono ricadere sulle tasche dei cittadini. La Regione Lazio ha preso oggi l'impegno di risolvere questa emergenza, valutando anche questo impatto economico: la Provincia di Frosinone, come sempre, ha dato ampia disponibilità a trovare una soluzione condivisa purché non ulteriormente lesiva per il territorio. Mi preme, inoltre, chiarire come non siano assolutamente imputabili a questo Ente responsabilità o ritardi in quanto la data di riferimento per l'esaurimento dei volumi della discarica era fissata al 2026". (segue) (Com)