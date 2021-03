Rifiuti: presidente provincia Frosinone a Regione, territorio non può pagare ancora inefficienza Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia, "già dal 2019, ha avviato l'iter per l'aggiornamento del Piano territoriale paesaggistico generale (Ptpg) e, a seguito della perdita incolpevole dell'autosufficienza, con delibera di Consiglio provinciale n. 19 del 10/07/2020, ha stralciato dall'iter di aggiornamento del Ptpg il capitolo relativo all'individuazione di nuove zone da adibire a discarica, grazie anche al supporto del Politecnico di Torino, che completerà il lavoro entro un anno. Il documento sarà poi inviato alla Regione Lazio, a cui spetta l'individuazione del sito. Voglio, infine, ringraziare il Prefetto di Frosinone, dottor Ignazio Portelli, che in questa sede ha ribadito con forza e grande sensibilità il sacrificio già sostenuto dall'intera provincia in soccorso di altri territori, ribadendo fermamente l'impossibilità di subire ulteriori vessazioni ambientali ed economiche". (Com)