© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In bocca al lupo a Deborah Serracchiani, saprà guidare i deputati del Pd con visione ed equilibrio. "Grazie a Graziano Delrio per il lavoro fatto in questi anni e un abbraccio a Marianna Madia. Uniti si vince". Così su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola. (Res)