Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere, promozione cultura essenziale per la società

- L'Italia intende ribadire che la promozione della cultura, in Libano come ovunque, non è un lusso per pochi, ma un'attività essenziale e un valore spirituale per l'intera società, soprattutto in questi tempi di crisi e difficoltà. Lo ha detto l'ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, intervenendo alla cerimonia per il conferimento dell'Ordine della Stella d'Italia a Ivan Caracalla, direttore del Caracalla Dance Theatre, secondo quanto riferisce un comunicato della rappresentanza diplomatica italiana a Beirut. "Decorando Ivan Caracalla, decoriamo la visione e la missione del suo teatro, che è la promozione del balletto in Libano", ha detto Bombardiere. "Prima di prendere le redini della compagnia, Ivan ha trascorso anni in Italia e in Europa, dove ha sviluppato una stretta collaborazione con il regista italiano di film e opera, Franco Zeffirelli, il cui nome non ha bisogno di ulteriori spiegazioni", ha aggiunto l'ambasciatrice. "Le istituzioni culturali, soprattutto quelle con una storia distintiva e prestigiosa, devono essere preservate e sostenute, perché hanno un ruolo essenziale da svolgere nell'educazione delle giovani generazioni e nel plasmare il futuro di una nazione. A questo proposito, non dobbiamo dimenticare la danza e il balletto, il cui presente e futuro in Libano non dovrebbero essere trascurati", ha proseguito Bombardiere. Da parte sua Caracalla ha ringraziato i presenti e l'ambasciatrice, dicendosi "profondamente onorato". "L'Italia ha svolto un ruolo di ispirazione nella mia carriera artistica. L'Italia è la terra del Rinascimento. L'Italia è la terra dell'opera, del teatro, del cinema. È dove Michelangelo e Da Vinci si sono incrociati per le strade di Firenze", ha detto l'artista. "Vorrei ringraziare il governo italiano e l'ambasciata italiana in Libano per il loro incoraggiamento nei confronti degli artisti libanesi", ha aggiunto Caracalla. (Res)