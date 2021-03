Lazio: Leodori, firmato rifinanziamento di uno dei mutui Mef sanità con Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo siglato una nuova importante intesa con Cassa depositi e prestiti. Grazie a un nuovo introito di 1,5 miliardi di euro, estinguiamo un mutuo che farà risparmiare 390 milioni di euro alla Regione già da quest’anno. Lavoriamo per un Lazio sempre più sano e con i conti in ordine". Così in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "L’accordo, siglato questa mattina negli uffici regionali dell’assessorato al Bilancio di via Cristoforo Colombo a Roma, è stato portato a termine mediante una complessa operazione che ha condotto alla ristrutturazione di una parte consistente del debito regionale". (segue) (Com)