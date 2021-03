Lazio: Leodori, firmato rifinanziamento di uno dei mutui Mef sanità con Cdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico - spiega Leodori - grazie a un nuovo prestito da 1,5 mld di euro, firmato con Cassa depositi e prestiti, verrà estinto parzialmente un mutuo concesso alla Regione Lazio dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con una riduzione di oltre due punti percentuali sul tasso di interesse. I risparmi per la casse regionali saranno consistenti già nel 2021, in cui saranno pari a circa 34 milioni di euro, per poi attestarsi a oltre 22 milioni di euro a partire dal 2022. Il risparmio complessivo, per i minori interessi dovuti, sarà complessivamente pari a circa 390 milioni di euro. Prosegue quindi l’attività della giunta del Lazio mirata a rendere più sostenibile il debito regionale". (Com)