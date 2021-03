Iraq: Stoltenberg a riunione coalizione anti Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preso parte oggi a una riunione virtuale dei ministri degli Affari esteri della coalizione globale per sconfiggere l'Isis, co-ospitata dal segretario di Stato americano Antony Blinken e dal vice primo ministro e ministro degli esteri belga Sophie Wilmes. Lo ha annunciato l'Alleanza. "La Nato rimane impegnata nella sconfitta duratura dell'Isis", ha detto Stoltenberg. "Da diversi anni sosteniamo direttamente la Coalizione globale con voli di sorveglianza Awacs e con la missione della Nato in Iraq", ha aggiunto. Stoltenberg ha ricordato che, a seguito della richiesta dell'Iraq, gli alleati hanno convenuto a febbraio di espandere la missione di consulenza e addestramento non di combattimento della Nato. Il segretario generale ha sottolineato che l'espansione "continuerà ad essere guidata dalla domanda, basata sulle condizioni e incrementale, con il consenso del governo iracheno e nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iraq". Stoltenberg ha affermato che la Nato continuerà anche a consultarsi con i partner chiave, comprese le Nazioni Unite e l'Unione europea, e a coordinarsi strettamente con la Coalizione globale in futuro. Il segretario generale ha elogiato i "notevoli progressi dell'Iraq nella lotta contro Daesh" e ha elogiato gli sforzi di riforma del governo del primo ministro Mustafa al-Kadhimi. "Non vediamo l'ora di continuare l'eccellente cooperazione con il governo iracheno mentre espandiamo la nostra missione", ha sottolineato. (Beb)