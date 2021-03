Difesa: al via in commissione Camera iter pdl Rizzo per riforma encomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È cominciato oggi in commissione Difesa alla Camera l'iter per riformare gli articoli del codice dell'ordinamento militare in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi. E' quanto si legge in una nota. Nel mondo militare l'attività premiale assume un'altissima rilevanza, avendo considerevoli conseguenze ai fini dell'avanzamento di carriera del militare di stipendio. Pertanto, occorre che questa attività sia esercitata con grandi sensibilità, trasparenza, senso di responsabilità ed equilibrio. La concessione degli encomi - prosegue la nota - si ricollega ad atti eccezionali o a meriti particolari che esaltino il prestigio della Forza armata. Ho ritenuto utile e necessario intervenire da un punto di vista legislativo per evitare distorsioni di questo importante strumento della vita militare. Dobbiamo pensare - continua la nota - ad introdurre delle modifiche in grado di enfatizzare questa attività premiale, evidenziando i principi originari ispirati alla meritocrazia, alla giustizia e all'uguaglianza. (segue) (Com)