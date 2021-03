Difesa: al via in commissione Camera iter pdl Rizzo per riforma encomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Difesa di Montecitorio Gianluca Rizzo, del Movimento cinque stelle, afferma a margine dei lavori: "La proposta di legge che ho presentato, nei suoi tre articoli, propone soluzioni che permetteranno di rendere trasparenti e inequivocabili le scelte sul riconoscimento di encomi agli appartenenti alle Forze armate. Certamente la commissione dovrà far proprio il testo suggerendo eventuali migliorie anche nel seguito della discussione e votazione della stessa. Ringrazio il collega Frusone per la puntuale e ricca relazione e mi auguro che sul testo possano convergere la larga maggioranza delle forze politiche rappresentate in commissione". Il deputato pentastellato Luca Frusone, relatore della proposta di legge in commissione Difesa, aggiunge: "Do merito al presidente Rizzo per aver proposto i tre articoli di riforma che costituiscono un primo passo verso la trasparenza per uno strumento utile e che spesso purtroppo è stato usato per favorire una parte a discapito della collettività e per avermi nominato relatore dell'atto, che ritengo potrà trovare concorde il mondo militare". (Com)